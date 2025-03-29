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حوادث

التفاصيل الكاملة لحريق مخزن أخشاب بالغربية

تفاصيل حريق مخزن
تفاصيل حريق مخزن أخشاب كفر حجازى بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بقرية كفر حجازي بعد ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لسرعة علاجهم وأيضا خسائر مالية تقدر بـ 2 مليون جنية.
 

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية كفر حجازى يفيد باشتعال النيران داخل مخزن أخشاب ووجود مصابين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.
 

وفرضت رجال الحماية المدنية بـ محافظة الغربية طوق أمني محيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وتمكنت من السيطرة عليها بعد ما أسفرت عن إصابة 13 شخصًا بحروق متفرقة بالجسد بالإضافة إلى اختناق.


وتمت عملية الإخماد والتبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
 

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