تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

شيعت أسرة وأهالي راغب في الإسكندرية اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر جثمان الفنان الشاب محمد الإمام من مسجد النصر في منطقة راغب بوسط المدينة إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة في عمود السواري.



وكان قد توفي صباح اليوم الفنان الشاب محمد الإمام، حسب ما أعلن عدد من أصدقائه، ونعوه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نعاه المذيع أيمن مصطفى، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون صاحبي الطيب الجدع في ذمة الله رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

جاء خبر الوفاة عبر الفنان سامح بسيوني، الذي نعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، واصفًا إياه بـ "المبدع والموهوب"، ومؤكدًا على دماثة خلقه بقوله: "كان مثالًا للأخلاق والاحترام"، مما عكس حجم التقدير الذي يتمتع به الراحل بين زملائه

يذكر أن محمد الإمام شارك في رمضان الماضي 2025، في أكثر من عمل، أبرزهم مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي.

رفيق نجاح "أحمد مكي" في "الغاوي"

يعد مسلسل "الغاوي" من المحطات الهامة في مسيرته، حيث شارك فيه بجانب النجم أحمد مكي. كان الإمام يمتلك قدرة خاصة على لفت الأنظار حتى في الأدوار المساعدة، بفضل عفويته وأدائه الصادق الذي ميزه في الكوميديا والدراما على حد سواء.

نشاط فني مكثف في السنوات الأخيرة

لم يكن الإمام مجرد وجه عابر، بل كان عنصرًا فاعلًا في أضخم الإنتاجات الأخيرة. وشارك في أعمال تصدرت "التريند" مثل:

فيلم "فضل ونعمة": مع ماجد الكدواني وهند صبري.

مسلسل "مسار إجباري": الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان.

مسلسل "6 شهور": أحد أحدث أعماله التي لاقت استحسانًا واسعًا.

