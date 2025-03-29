غلق كلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي لمدة 5 أشهر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمدخل طريق بلبيس الصحراوى للقادم من الطريق الدائرى ما بعد منزل كوبرى بلبيس تجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وصولًا لشارع الملاحة الجوية.

غلق كلى لمدخل طريق بلبيس الصحراوى لمدة 5 أشهر

وقال مصدر أمنى، إنه سيتم تحويل الطريق للقادم من الطريق الدائرى "كوبرى بلبيس أعلى طريق الإسماعيلية" تجاه طريق بلبيس الصحراوى يسلك منزل كوبرى بلبيس تجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وإستكمالًا بطريق الخدمة لطريق الإسماعيلية فيمينًا شارع جامعة هليوبوليس وإستكمالًا بشارع الملاحة الجوية تجاه التحويلات السابقة تجاه طريق بلبيس الصحراوى، وذلك إعتبارًا من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 29/3/2025، ولمدة خمسة أشهر.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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