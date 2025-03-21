الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

السيطرة على حريق هائل في مصنع غزل ونسيج بالغربية (صور)

الحماية المدنية بالغربية
الحماية المدنية بالغربية تحاول السيطرة على حريق هائل في مصنع

 سيطرت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية منذ قليل على حريق هائل التهم مصنع حريق بمصنع غزل ونسيج بقرية الناصرية مركز سمنود، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

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 وتلقت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ عن تصاعد ألسنة اللهب من المصنع.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنيةبـ  محافظةالغربية  إلى موقع الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

 

ووفقًا لشهود عيان، فقد اندلع الحريق بشكل مفاجئ، وسط محاولات من العمال لإخماده قبل وصول فرق الإطفاء.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه وتقدير حجم الخسائر.

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