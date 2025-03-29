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حوادث

غلق كلي لمحور التسعين الجنوبي اتجاه ميدان ماونتن فيو لمدة 4 أيام

غلق كلى لمحور التسعين
غلق كلى لمحور التسعين الجنوبى إتجاه ميدان ماونتن فيو، فيتو

قررت  الادارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة.
 

 غلق كلى لمحور التسعين الجنوبى اتجاه ميدان ماونتن فيو لمدة 4 أيام 

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ؛ وذلك تزامنًا مع أعمال رفع الجسم المعدنى للسلالم الجانبية لمحطة مونوريل المستشفى الجوى بالقاهرة الجديدة.

وقال مصدر أمنى بأنه سيتم الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبى بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى تجاه ميدان ماونتن فيو، وتحويل الحركة المرورية للقادم من الطريق الدائرى تجاه ميدان ماونتن فيو يسلك يمينًا شارع عبد العزيز فيسارًا محور 79 فيسارًا محور طلعت حرب تجاه محور التسعين الجنوبى.. وذلك إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 /3/ 2025م بداية من الساعة 12,05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا لمدة 4 أيام.

 

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 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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