الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

صلاة الجمعة، فيتو
صلاة الجمعة، فيتو
18 حجم الخط

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن استفسار سائل يقول: “هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟”.

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟

قال مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنصاتُ لسماع الخُطبةِ واجبٌ؛ رجاءَ أنْ ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [متفق عليه]

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

وفي الحديث، نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

ومن جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، مشيرة إلى آراء الفقهاء والمذاهب في هذه المسألة.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اتفق جمهور الفقهاء على أنَّه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنفل على الحاضرين بالمسجد، أمَّا القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر؛ فإنَّه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد”.

وأشارت الإفتاء إلى أن الشافعية استحبوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنَّه لو أدَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ فإنَّه لا يصلي التحية ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد ولا يجلس في المسجد قبل التحية، وأما مَن بدأ في صلاة النافلة قبل صعود الإمام على المنبر؛ فإنَّ الصحيح في مذهب الحنفية أنَّه لا يقطع صلاته بل يتمّها.

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز الازهر العالمي للفتوي الالكترونية مركز الأزهر الازهر خطبة الجمعة الجمعة الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم صلاة تحية المسجد صلاة تحية المسجد صلاة التطوع صلاة الظهر

مواد متعلقة

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

طالبت بتدخل عسكري مباشر، المراكز الاستخباراتية الإسرائيلية تحرض ترامب على مهاجمة إيران

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية