هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن استفسار سائل يقول: “هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟”.

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟

قال مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنصاتُ لسماع الخُطبةِ واجبٌ؛ رجاءَ أنْ ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [متفق عليه]

خطبة الجمعة

وفي الحديث، نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

ومن جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، مشيرة إلى آراء الفقهاء والمذاهب في هذه المسألة.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اتفق جمهور الفقهاء على أنَّه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنفل على الحاضرين بالمسجد، أمَّا القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر؛ فإنَّه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد”.

وأشارت الإفتاء إلى أن الشافعية استحبوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنَّه لو أدَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ فإنَّه لا يصلي التحية ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد ولا يجلس في المسجد قبل التحية، وأما مَن بدأ في صلاة النافلة قبل صعود الإمام على المنبر؛ فإنَّ الصحيح في مذهب الحنفية أنَّه لا يقطع صلاته بل يتمّها.

