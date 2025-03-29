السبت 29 مارس 2025
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حوادث

دخلت البيت على الناس، تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمنزل على الطريق الزراعي بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصطدام سيارة نقل بمنزل  على الطريق الزراعى بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

"العربية دخلت البيت على الناس".. الأمن يكشف تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمنزل على الطريق الزراعى بالقليوبية 

 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصطدام سيارة نقل بمنزل بالقليوبية.
 

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وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية بلاغا حال سير سيارة نقل بمقطورة "سارية التراخيص" اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدم بأحد أعمدة الإنارة بالإضافة إلى الاصطدام بأحد المنازل بدائرة المركز "دون حدوث إصابات".

 

وتمكن رجال الشرطة، من تم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بوقوع الحادث عن طريق الخطأ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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أجهزة وزارة الداخلية سيارة نقل بمقطورة وزارة الداخلية طريق الزراعي حادث الطريق الزراعي

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