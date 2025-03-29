استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر (صور)

قامت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة واتخاذ إجراءات تأمينية واسعة النطاق لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ومواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



الداخلية.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك



وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لانتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية لتحقيق انتشار أمنى مكثف بمحيط المنشأت الهامة والحيوية والأماكن التى تعد مقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال أيام العيد كالحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى.





كما شملت الإجراءات تكثيف الخدمات والدوريات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة للمواطنين، ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المرورى حفاظًا على الأرواح والممتلكات وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة على تلك الطرق، فضلًا عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.



كما امتدت الخطط الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين بالعيد انتشارًا أمنيًا موسعًا بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات بما يضمن المتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين وسرعة التعامل مع المخالفات.





كما تم نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة للاستمتاع بالرحلات النيلية التى تعد مقصدًا رئيسيًا للمواطنين للاحتفال بالعيد.



وأكدت أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.