أخبار مصر: بالدليل حسم أول أيام عيد الفطر، لحظة اقتحام مقطورة شرفة منزل بالقليوبية، نداء سوداني للفارين من الحرب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

العيد الأحد أم الإثنين، البحوث الفلكية تحسمها: حساباتنا لا تخطئ والقرار للإفتاء

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الحسابات الفلكية دقيقة جدًّا وتكون نسبة الخطأ بها صفر، موضحًا أن الحسابات تشير إلى أن الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

الاعتداء على مدير عيادة تأمين صحي في حلوان بالضرب وإصابته بكسور واشتباه بارتجاج بالمخ

حرر مدير عيادة تأمين صحي شهيرة بحلوان، محضر رسمي يحمل رقم 6093 لسنة 2025 جنح حلوان، ضد أحد الأشخاص من أحد المترددين على العيادة قبل موعد الإفطار تسبب في إصابته بجروح مختلف بأنحاء جسده، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العناية الإلهية أنقذت السكان، اللقطات الأولى لاصطدام مقطورة بشرفة منزل بالقليوبية (فيديو وصور)

أظهرت مقاطع فيديو وصور جديدة لحظة اصطدام مقطورة بشرفة منزل لأحد المنازل بقرية البقاشين كفر شكر، حيث أظهرت اللقطات حجم الأضرار بالمنزل بعد اصطدام المقطورة به.

بعد تحرير الخرطوم، إعلان هام من سفارة السودان في ليبيا للسودانيين الراغبين في العودة

أعلنت سفارة السودان في ليبيا أنها بصدد إعداد حصر أولي للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في السودان.

حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وذلك اليوم الجمعة.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 44 مسجدا في 14 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 44 مسجدًا اليوم الجمعة 28 من رمضان 1446هـ، 28 من مارس 2025م، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

فضحت مصدرها، غضب إسرائيلي من واشنطن بعد تسريب خطة ضرب الحوثيين عبر سيجنال

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية لواشنطن تتعلق بالعملية العسكرية الأمريكية في اليمن جرى تداولها في دردشة تطبيق سيجنال، ما أثار استياء تل أبيب.

الليلة، الزمالك يبحث عن الصعود لنهائي كأس مصر من بوابة سيراميكا كليوباترا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

في حفل إفطار رمضاني، ترامب يعد مسلمي أمريكا بتنفيذ اتفاقيات أبراهام بسرعة كبيرة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مأدبة إفطار أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة شهر رمضان يوم الخميس، عن شكره "للدعم القياسي" الذي قال إن حملته الانتخابية تلقته من المسلمين الأمريكيين في انتخابات 2024.

حريق هائل بمطعم شهير في المعادي، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة

شهدت منطقة المعادي وبالتحديد شارع 9 بثكنات المعادي حريقًا هائلًا داخل مطعم شهير، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من منع امتداد النيران ونجحوا في إخماد الحريق.

جمال العدل: قرار انسحاب الأهلي من الدوري ليس بيده دا أمن قومي

أزمة مباراة القمة، علق جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك على قرار الأهلي بالانسحاب أمام الزمالك.

40 غارة وقنابل تستخدم للمرة الأولى، أمريكا تفتح باب الجحيم على الحوثيين في اليمن

كثفت أمريكا منذ مساء الخميس حتى فجر اليوم الجمعة القصف على مواقع الحوثيين في اليمن، إذ شن الطيران الأمريكي 3 غارات على مواقع حوثية بمديرية اللحية شمال غربي الحديدة غرب اليمن.

خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن “زكاة الفطر ودورها في التكافل المجتمعي”

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان: "زَكَاةُ الفِطْرِ وَدَوْرُهَا فِي التَّكَافُلِ المُجْتَمَعِيِّ"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: توعية الجمهور باغتنام ما بقي من رمضان ودور الزكاة -وخصوصًا زكاة الفطر- في تحقيق التكافل المجتمعي، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول التنبيه على أخذ الفتوى من مصادرها الرسمية، والتحذير من الفوضى الإفتائية.

رئيس وزراء كندا: أمريكا لم تعد شريكا موثوقا به وزمن تعاوننا الوثيق معها "انتهى"

أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الخميس، أن زمن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة "انتهى"، لأن الأخيرة لم تعد "شريكًا موثوقًا به".

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة أبرزها نصف نهائي كأس مصر

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 28 مارس 2025 عدد من المباريات الهامة على رأسها مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

أستاذ بتكنولوجيا الأغذية تقدم 10 طرق لتقليل المخاطر الصحية المحتملة لتناول كعك العيد

اعتاد المصريون تناول الكعك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، حيث يعد كحك العيد بجانب مجموعة كبيرة من الحلوى والبيتي فور وغيرها من مظاهر السعادة والاحتفال منذ القدم حتى الآن، وفي العصر الفاطمي كانت تبدأ صناعته في شهر رجب إلي العيد، وكان الخليفة يتولى مهمة توزيع الكحك على الكافة، وأصبحت عادة سنوية في هذه الفترة، وظلت تتوارثها الأجيال حتى وقتنا هذا، ولا غنى عنه في العيد ولكن مع مرور الأجيال استحدث أنواع كثيرة لحشوات الكعك مثل "المكسرات والعجمية والتمر والملبن".

جمال العدل: زيزو مش زي إمام عاشور وبنسبة 80% هيجدد للزمالك

أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قريب من تجديد عقده مع الفريق.

أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا

حذّر خبراء في المجال الطبي من خطأ شائع يرتكبه ملايين الأشخاص الذين يتناولون أدوية بانتظام، ما يزيد من خطر الوفاة.

قفزة غير متوقعة، سعر كيلو الرنجة بالأسواق في عيد الفطر

أسعار الرنجة المدخنة في الأسواق، سجلت أسعار الرنجة المدخنة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ يفضل المواطنين شراء تناول الرنجة والفسيخ في أيام عيد الفطر المبارك.

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