الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

بعد تحرير الخرطوم، إعلان هام من سفارة السودان في ليبيا للسودانيين الراغبين في العودة

نازحون سودانيون،
نازحون سودانيون، فيتو

أعلنت سفارة السودان في ليبيا أنها بصدد إعداد حصر أولي للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في السودان.


ودعت السفارة رعاياها إلى استيفاء استمارة مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لبدء برنامج العودة عندما تتوفر الظروف المناسبة.

وأعربت السفارة عن تفاؤلها بعودة الأمن والاستقرار إلى السودان بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس غرفة الطوارئ في مدينة الكفرة الليبية إسماعيل العيضة بأن أعداد النازحين السودانيين في ليبيا تجاوزت الـ 500 ألف نازح خلال العام الماضي.

وأشار العيضة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الكفرة بسبب الارتفاع المستمر في أعداد النازحين بشكل يومي.

وبدأ الصراع في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل 2023 وسرعان ما تمدد إلى معظم أنحاء البلاد مما خلق أزمة واسعة النطاق جعلت 64% من السكان البالغ عددهم 47.5 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية.

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