الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل بمطعم شهير في المعادي، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

شهدت منطقة المعادي وبالتحديد شارع 9 بثكنات المعادي حريقًا هائلًا داخل مطعم شهير، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من منع امتداد النيران ونجحوا في إخماد الحريق.

 

نشوب حريق مطعم شهير بالمعادي 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع 9 بمنطقة ثكنات المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نشوب حريق داخل مطعم شهير بالمعادي حريق داخل مطعم شهير بالمعادي نشوب حريق مطعم شهير بالمعادي حريق مطعم شهير بالمعادي حريق مطعم شهير المعادى مطعم شهير بالمعادي

مواد متعلقة

حريق هائل يلتهم جهاز عروس قبل حفل زفافها بأيام في طرة

بينهم طفلان، إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة

والله لسه بدري يا شهر الصيام، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحدد موعد عيد الفطر، غدا

حريق هائل بمطعم شهير في المعادي، والدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة

العناية الإلهية أنقذت السكان، اللقطات الأولى لاصطدام مقطورة بشرفة منزل بالقليوبية (فيديو وصور)

40 غارة وقنابل تستخدم للمرة الأولى، أمريكا تفتح باب الجحيم على الحوثيين في اليمن

الأحد أم الإثنين، البحوث الفلكية تحسمها: حساباتنا لا تخطئ والقرار للإفتاء

جمال العدل: قرار انسحاب الأهلي من الدوري ليس بيده دا أمن قومي

الاعتداء على مدير عيادة تأمين صحي في حلوان بالضرب وإصابته بكسور واشتباه بارتجاج بالمخ

منوعات

المزيد

تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية