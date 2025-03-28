40 غارة وقنابل تستخدم للمرة الأولى، أمريكا تفتح باب الجحيم على الحوثيين في اليمن

كثفت أمريكا منذ مساء الخميس حتى فجر اليوم الجمعة القصف على مواقع الحوثيين في اليمن، إذ شن الطيران الأمريكي 3 غارات على مواقع حوثية بمديرية اللحية شمال غربي الحديدة غرب اليمن.

واستهدف قصف أمريكي استهدف معسكرًا للحوثيين بجبل نقم شرق العاصمة صنعاء.

كذلك طالت سلسلة غارات أمريكية مواقع للحوثيين في صعدة شمال اليمن.

مراسلة العربية: سلسلة غارات أميركية على مواقع للحوثيين في 4 محافظات #قناة_العربية pic.twitter.com/OkuJm4Zs7y March 28, 2025



4 محافظات

وأفادت"العربية/الحدث" أن غارات أمريكية استهدفت مطار صنعاء كما طال قصف أمريكي منطقة صرف شرق صنعاء.

وذكر أن سلسلة غارات أمريكية طالت مواقع للحوثيين في 4 محافظات.

كما أوضح أن عدد الغارات هو الأكبر منذ بدء الحملة الأمريكية ضد الحوثيين.

كذلك كشف أن الغارات الأمريكية استهدفت منشآت عسكرية ومخازن للحوثيين.



40 غارة

في حين ذكرت وسائل إعلام حوثية بأن الولايات المتحدة شنت 4 غارات على مديرية سنحان في صنعاء.

كما أضافت أن الطيران الأمريكي شن غارتين على مطار صنعاء.

وأردفت أن قصفًا أمريكيًا استهدف مديرية الحميدات بالجوف شمال شرقي صنعاء.

كذلك تابعت أن غارة أمريكية طالت منطقة صرف بمحافظة صنعاء.

كما لفتت إلى أن 19 غارة أمريكية استهدفت محافظة عمران شمال صنعاء.

ومضت قائلة إن 40 غارة أمريكية طالت صنعاء وصعدة والجوف وعمران والحديدة.

ويعتقد أن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى قنابل قادرة على اختراق للملاجئ والإنفاق مما أدى لانفجارات شديدة.

وأبلغ السكان، فجر الجمعة، عن وقوع 10 غارات استهدفت مخابئ ومخازن أسلحة ومقرات قيادة جنوب صنعاء ووسطها وشرقها.

وكان أبرز هذه الضربات، غارة عنيفة على مبنى القيادة العامة للجيش سابقًا بمديرية التحرير وسط صنعاء، إذ دمرت الضربة بالكامل المبنى مع مخزن أرضي فيه.

كما ضربت غارتان ورش أسلحة في مطار صنعاء، ودمرت مبنى المخابرات في بلدة "صرف" بني حشيش، بعد ساعات من تدمير 4 غارات لمخابئ ومخازن سلاح في معسكر جربان جنوب شرق صنعاء.

وفي صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، كان هناك 9 غارات أبرزها 5 غارات على منطقة العصايد في مديرية الصفراء والتي استهدفت منطقة جبلية عسكرية مغلقة تضم إنشاءات والكهوف الحوثية.

كما ضربت غارتان مديرية آل سالم، بحسب ما أعلنته مليشيات الحوثي في وسائل إعلامها.

كذلك استهدفت نحو 8 غارات مواقع وتحصينات ومنشآت عسكرية للحوثيين في الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان في عمران.



على مدار الساعة

إلى ذلك صرح مسؤول أمريكي لـAlarabiya English أن واشنطن تنفذ ضربات على مواقع للحوثيين على مدار الساعة.

وأضاف: "نؤكد مقتل عدد من قادة الحوثيين جراء الغارات".

كما تابع: "دمرنا مراكز سيطرة وقيادة للحوثيين".

وأردف: "استهدفنا أنظمة دفاعية ومواقع أسلحة ومخازن للحوثيين".

في حين شدد على أن دعم إيران المتواصل للحوثيين ساعدهم في بناء قدراتهم.

ستتواصل لفترة أطول

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء أن الغارات على الحوثيين ستتواصل لفترة أطول، مؤكدًا أنهم تعرضوا لضربات قاضية وموجعة.

وقال في دردشة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن "الحوثيين يريدون وقف الغارات والتفاوض حول السلام لأنهم هزموا هزيمة نكراء"، مردفًا أنهم "يتوقون للسلام لأنهم تضرروا بشدة".

لكنه رأى في الوقت عينه أن الحوثيين المدعومين إيرانيًا غير مستعدين لذلك في الوقت الحالي.

تجاوزت حتى التوقعات

كما شدد على أن ما فعله الحوثيون بحق العالم أجمع لجهة تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر مهاجمة السفن التجارية "كان فظيعًا للغاية".

إلى ذلك، أكد أن الغارات التي شنتها بلاده على المواقع الحوثية خلال الأيام الماضية، كانت ناجحة للغاية بل تجاوزت حتى التوقعات.

وقال: "لقد ضربناهم بقوة ونجاح كبيرين.. وسنواصل ذلك لفترة طويلة".

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