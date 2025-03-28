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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة أبرزها نصف نهائي كأس مصر

الزمالك وسيراميكا،
الزمالك وسيراميكا، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 28 مارس 2025 عدد من المباريات الهامة على رأسها مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 9:30 مساءً - قناة Ontime sports 1

بيراميدز ضد البنك الأهلي - 9:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية

الأهلي ضد المقاولون العرب - 9:30 مساءً

زد ضد الزمالك - 9:30 مساءً

المعادي واليخت ضد وادي دجلة - 9:30 مساءً

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 9:30 مساءً

مسار ضد بيراميدز - 9:30 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد أولمبيك ليون - 9:45 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد بوخوم - 9:30 مساءً - beIN SPORTS 5.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

قيصري سبور ضد هاتاي سبور - 3 مساءً

أنطاليا سبور ضد ألانيا سبور - 3 مساءً

قونيا سبور ضد غازي عنتاب - 7:30 مساءً

بودرامسبور ضد فنربخشة - 7:30 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

جل فيسنتي ضد بنفيكا - 10:15 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الخور ضد أم صلال - 8 مساءً

الشمال ضد الشحانية - 8 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

خورفكان ضد الجزيرة - 8 مساءً - AD Sports TV.

الوصل ضد عجمان - 8 مساءً - AD Sports TV.

الشارقة ضد شباب الأهلي - 8 مساءً - AD Sports TV.

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الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مواعيد مباريات اليوم نصف نهائي كأس مصر بيراميدز ضد البنك الاهلي دورى الكرة النسائية

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