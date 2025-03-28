جمال العدل: زيزو مش زي إمام عاشور وبنسبة 80% هيجدد للزمالك

أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قريب من تجديد عقده مع الفريق.



وقال العدل في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "حسين لبيب، هو من يدير الزمالك، وهو من منح الثقة لميدو وحازم إمام، ولجنة التخطيط، والجميع يسعي لخدمة النادي فقط، وأنا في خدمة الزمالك ولا أتمنى أن أتولى منصب في النادي، ومرتضى منصور عرض عليا الترشح في الانتخابات ورفضت".



وعن توفير مبالغ مالية للصفقات قال: "لو يوجد لعب مالي نظيف لكانت أندية كثيرة خرجت من الدوري، ولجنة الاستثمار يوجد فيها أقطاب كبيرة، وقدرنا نجمع مبلغًا ماليًّا لدعم الصفقات نسير بخطى ثابتة وأطمئن جمهور الزمالك، أنها مرحلة وستنتهي والفترة القادمة ستكون أفضل جدًّا جدًّا".



وعن زيزو قال: "الزمالك تعاقد مع لاعبين من الأهلي، وحدث العكس، لكن زيزو رمز وليس مثل إمام عاشور، ويعيبه المهاترات التي يفعلها وهو لاعب كبير لكنه ليس ابن الزمالك، وبعد عودته من الدنمارك كان يريد العودة للزمالك، ولكن بسبب المقابل المادي فشلت الأمر، وبن شرقي، عمل 3 مواسم كبيرة في الزمالك وانضم للمنتخب".



وأكمل: "زيزو عمره ما كان خائن أو غدار، واتعرض عليه فلوس كتير للرحيل ولكنه رفض، وبنسبة 80% زيزو لن يلعب في مصر إلا للزمالك".



وأوضح: "ممدوح عباس، عاشق كبير للزمالك ويدعم النادي منذ أن كان يلعب حسن شحاتة، وهو من أهم الناس التي تدعم النادي، لكنه عصبي بعض الشيء ويخرج أحيانًا للتعبير".



وعن أحمد بلال: "أحمد بلال تحدث معنا من أجل الانضمام للزمالك، وعرضنا الأمر على حسام حسن، لكنه رفض ضمه".



وأتم: "في وجود ميدو وحازم إمام، سنضم صفقات مميزة ستفيد النادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.