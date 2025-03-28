العناية الإلهية أنقذت السكان، اللقطات الأولى لاصطدام مقطورة بشرفة منزل بالقليوبية (فيديو وصور)

أظهرت مقاطع فيديو وصور جديدة لحظة اصطدام مقطورة بشرفة منزل لأحد المنازل بقرية البقاشين كفر شكر، حيث أظهرت اللقطات حجم الأضرار بالمنزل بعد اصطدام المقطورة به.

وتبذل الأجهزة المعنية بـالقليوبية جهودها لرفع المقطورة.

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع آثار تصادم مقطورة بشرفة منزل

كما تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في أعمال رفع مقطورة اصطدمت بشرفة منزل بقرية البقاشين بكفر شكر حيث تم رفع المقطورة ونقلها بعيدًا عن المنزل وذلك عبر الاستعانة بونش يصل وزنه 120 طنًّا وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة والمهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر والرائد شريف عبد المنعم نائب مأمور مركز ومدينة كفر شكر وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

غرفة عمليات محافظة القليوبية تتلقى بلاغًا باصطدام مقطورة بشرفة منزل

وتلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية تلقت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بلاغ يفيد باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بكفر شكر وعلى الفور وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بسرعة الدفع بلودرين لسحب المقطورة كما تم التنسيق على إرسال ونش وزنه 120 طنًّا لسرعة رفع المقطورة.

محافظ القليوبية، تشكيل لجنة هندسية تقوم بتقييم آثار حادث اصطدام مقطورة بشرفة منزل

كما وجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة هندسية تقوم بتقييم آثار الحادث علي المنزل لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفاظ على سلامة المواطنين القاطنين بالمنزل.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

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