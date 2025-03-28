الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاعتداء على مدير عيادة تأمين صحي في حلوان بالضرب وإصابته بكسور واشتباه بارتجاج بالمخ

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

حرر مدير عيادة تأمين صحي شهيرة  بحلوان، محضر رسمي  يحمل رقم 6093 لسنة 2025 جنح حلوان، ضد أحد الأشخاص من أحد المترددين على العيادة قبل موعد الإفطار تسبب في إصابته بجروح مختلف بأنحاء جسده، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأوضح الدكتور أحمد محمد علي أنه تدخل لفض مشادة كلامية وقعت بين أحد المترددين على العيادة وموظفة الأرشيف، لاحتواء الموقف، إلا أنه اعتدى عليه المتردد على العيادة محدثًا إصابات بالغة.

وأرفق الشاكي تقرير طبي يفيد بإصابته شملت إصاباته بجروح تهتكًا بالوجه أسفل العين اليمنى، مع فقدان أنسجة بالجلد، واشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه كسر بالفك ونزيف، ما استدعى خضوعه لعملية استكشافية للجرح المتهتك، وتصليح عضلات حول العين وتركيب شرائح جلدية، ووضعه تحت الملاحظة بالمستشفى نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل أجهزة البحث بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم لاستكمال التحقيقات.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق ديروط الفرافرة

ماس كهربائي وراء حريق ورشة أخشاب في الواحات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير عيادة تأمين صحي جنح حلوان الاجراءات القانونية تقرير طبي

الأكثر قراءة

والله لسه بدري يا شهر الصيام، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحدد موعد عيد الفطر، غدا

جمال العدل: قرار انسحاب الأهلي من الدوري ليس بيده دا أمن قومي

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

تكدس وتعطل ماكينات الصراف الآلي قبل العيد وانستاباي تطالب العملاء بالعودة للبنوك

حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة

ميدو يوجه رسالة طمأنة إلى جماهير الزمالك بشأن ملف تجديد اللاعبين

درس في جامعة القاهرة، الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة شخصية بارزة بالمملكة

فضحت مصدرها، غضب إسرائيلي من واشنطن بعد تسريب خطة ضرب الحوثيين عبر سيجنال

منوعات

المزيد

تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الدعاء للأهل والأقارب المتوفين في اليوم الـ 28 من شهر رمضان

معجزات الرسول.. الفرس البطيء يسبق الفرسان ببركة النبي

المزيد
الجريدة الرسمية