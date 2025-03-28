الاعتداء على مدير عيادة تأمين صحي في حلوان بالضرب وإصابته بكسور واشتباه بارتجاج بالمخ

حرر مدير عيادة تأمين صحي شهيرة بحلوان، محضر رسمي يحمل رقم 6093 لسنة 2025 جنح حلوان، ضد أحد الأشخاص من أحد المترددين على العيادة قبل موعد الإفطار تسبب في إصابته بجروح مختلف بأنحاء جسده، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد محمد علي أنه تدخل لفض مشادة كلامية وقعت بين أحد المترددين على العيادة وموظفة الأرشيف، لاحتواء الموقف، إلا أنه اعتدى عليه المتردد على العيادة محدثًا إصابات بالغة.

وأرفق الشاكي تقرير طبي يفيد بإصابته شملت إصاباته بجروح تهتكًا بالوجه أسفل العين اليمنى، مع فقدان أنسجة بالجلد، واشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه كسر بالفك ونزيف، ما استدعى خضوعه لعملية استكشافية للجرح المتهتك، وتصليح عضلات حول العين وتركيب شرائح جلدية، ووضعه تحت الملاحظة بالمستشفى نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل أجهزة البحث بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم لاستكمال التحقيقات.

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