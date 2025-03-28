الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 44 مسجدا في 14 محافظة

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو
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تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 44 مسجدًا اليوم الجمعة 28 من رمضان 1446هـ، 28 من مارس 2025م، 22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و22 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.
 

وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ١٢٧٤ مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ١٢٧٤ مسجدًا، من بينها ٨٥٦ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و٤١٨ مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٣٥٥ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٢ مليارًا و٥٥٠ مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

محافظة الدقهلية:
إحلال وتجديد: مسجد هارون الرشيد، قرية الـ ٨ آلاف فدان – مركز المطرية؛ مسجد أبو الغيط الشرقي، الستاموني- مركز بلقاس.

محافظة البحيرة:
إحلال وتجديد: مسجد الزاوية البحري، قرية محلة بشر – مركز شبرا خيت؛ مسجد عرمش البحري، قرية البسلقون – مركز كفر الدوار؛ مسجد النور، عزبة العطايفة، قرية كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة؛ مسجد التوبة، عزبة الديب، قرية كوم دفشو – مركز كفر الدوار.
صيانة: مسجد الرحمن، قرية منشية الأمل بجوار المعهد الديني – مركز إدكو.

محافظة كفر الشيخ:
إحلال وتجديد: مسجد أبو سماح، عزبة أبو يدك – مركز دسوق.
صيانة: مسجد جمال غازي شمس الدين- مركز سيدي سالم؛ مسجد العمال، التفتيش– مركز سيدي سالم؛ مسجد صلاح الدين القن – مركز سيدي سالم؛ مسجد علي بن أبي طالب، قرية أحمد سليمان- مركز سيدي سالم؛ مسجد الأحمدي عطالله، عزبة الندايرة، قرية القومسيون غرب – مركز مطوبس.

محافظة سوهاج:
إنشاء: مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر ( المجمع الإسلامي )، كوم إشقاو، قرية المدمر – مركز طما.
صيانة: مسجد بلال بن رباح، قرية بني منصور – مركز البلينا؛ مسجد الرحمن، شارع الشامي، قرية نجع الدير– سوهاج؛ مسجد سيدي جلال، قرية بني منصور – مركز البلينا.

محافظة الفيوم:
إحلال وتجديد: مسجد الرحمن، عزبة زكريا، قرية أبجيج – مركز الفيوم؛ مسجد الشهداء، قرية سيلا – مركز الفيوم.
إنشاء: مسجد عباد الرحمن، كحك بحري، قرية الشواشنة – مركز يوسف الصديق.
صيانة: الرحمن، قرية المندرة -  مركز الفيوم.

محافظة الشرقية:
إحلال وتجديد: مسجد أبو عليان، قرية العلاقمة – مركز  ههيا؛ مسجد التقوى، عزبة حسن خليل، القنايات – مركز الزقازيق؛ مسجد عباد الرحمن، قرية الروضة – مركز فاقوس؛ مسجد الرحمة 2، قرية المحمودية – مركز صان الحجر؛ مسجد علي بدير، قرية بحر البقر، مركز الحسينية؛ مسجد آل حجاب، قرية النعامنة – مركز منيا القمح.
صيانة: مسجد ميتكيس، قرية نشوة – مركز الزقازيق.

محافظة أسيوط:
إحلال وتجديد: مسجد أولاد زيدان، قرية أبو كريم – مركز ديروط؛ مسجد آل حميد، دوينه الكبرى، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ مسجد الرحمن، البورة، قرية بني رافع – مركز منفلوط.
صيانة: مسجد آل زيدان، قرية الشنابلة – مركز أبنوب.

محافظة الجيزة:
إحلال وتجديد: مسجد أبو روق، قرية القبابات – أطفيح.

محافظة مطروح:
إنشاء: مسجد العراوة، قرية المثاني – مركز النجيلة.

محافظة الغربية:
صيانة: مسجد صلاح الدين الجبالي، قرية كفر خضر – مركز طنطا.

محافظة شمال سيناء:
صيانة: مسجد عثمان بن عفان –  غرب العريش؛ مسجد الصابرين، الرويعي – غرب العريش؛ مسجد علي بن أبي طالب-  رمانة؛ مسجد آل شبانة، قاطية – رمانة.

محافظة الإسماعيلية:
صيانة: مسجد أبو سليم، قرية سرابيوم – مركز فايد؛ مسجد عمر بن الخطاب، قرية أم عزام – مركز القصاصين.

محافظة قنا:
صيانة: مسجد الرحمن، حارة الشواهين، قرية القبية – مركز فرشوط؛  مسجد العتيق، قرية النجاحية – مركزنجع حمادي.

محافظة دمياط:
صيانة: مسجد مصباح، أبو عدوي، - قرية الوسطاني – مركز كفر سعد.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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