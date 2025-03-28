قفزة غير متوقعة، سعر كيلو الرنجة بالأسواق في عيد الفطر

أسعار الرنجة المدخنة في الأسواق، سجلت أسعار الرنجة المدخنة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ يفضل المواطنين شراء تناول الرنجة والفسيخ في أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الرنجة المدخنة

تباين أسعار الرنجة المدخنة في الأسواق

ويختلف سعر الرنجة المدخنة في المحال التجارية لبيع الأسماك المملحة، كما يختلف سعرها في المحال التجارية بالمناطق الشعبية عن الراقية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الرنجة المعبأة عن السائبة.

سعر الرنجه مدخنه

سعر الرنجة المدخنة في عيد الفطر 2025

وتستعرض «فيتو» أسعار الرنجة المدخنة في عيد الفطر 2025؛ سواء في المحال التجارية لبيع الأسماك المملحة، أو المعبأة والسائبة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية بالمناطق الشعبية والراقية؛ في السطور الآتية:

اسعار الرنجة المدخنة

اسعار كيلو الرنجة المدخنة سائبة في المحال التجارية

تراوح سعر رنجة مدخنة سائبة وزن كيلو في المحال التجارية بالمناطق الشعبية من 120 إلى 140 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الرنجة المدخنة سائبة في المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية من 160 إلى 180 جنيهًا. بلغ سعر كيلو رنجة سوبر جامبو نحو 140 جنيهًا.

سعر كيلو الرنجة المدخنة

سعر كيلو الرنجة مدخنة المعبأة في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو رنجة مدخنة مغلفة نور نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة هولندي مدخنة سولي وزن كيلو نحو 230 جنيهًا.

أسعار الرنجة المدخنة

سعر الرنجة المدخنة في عيد الفطر 2025

بلغ سعر رنجة سوبر جامبو وزن 250 جرامًا نحو 35 جنيهًا. تراوح سعر رنجة توب فاليو وزن 200 جرام من 36 إلى 42 جنيهًا. تراوح سعر رنجة سوبر فاكيوم وزن (300 - 350 جرامًا) من 75 إلى 80 جنيهًا.

اسعار الرنجة المدخنة

اسعار الرنجة المدخنة في عيد الفطر 2025

بلغ سعر رنجة مغلفة الصياد وزن 300 جرام نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر رنجة مدخنة مغلفة نور وزن 350 جرامًا نحو 84 جنيهًا.

أسعار الرنجة المدخنة

أسعار فيليه رنجة المدخنة في عيد الفطر 2025

بلغ سعر سلطة رنجة مدخنة بالطحينة نور وزن 200 جرام نحو 68.5 جنيه.

بلغ سعر رنجة فيليه بالليمون الصياد وزن 300 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة نور وزن 250 جرامًا نحو 159 جنيهًا.

أسعار الرنجة المدخنة

سعر رنجة مخلية في عيد الفطر 2025

بلغ سعر رنجة فيليه مدخنة نور وزن 340 جرامًا نحو 146 جنيهًا. بلغ سعر فيليه رنجة في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا نحو 155 جنيهًا. بلغ سعر فيليه رنجة مدخنة وزن 200 جرام نحو 155 جنيهًا. تراوح سعر رنجة مدخنة فيليه في زيت وزن 200 جرام من 110 إلى 135 جنيهًا.

سعر بطارخ الرنجه

أسعار بطارخ الرنجة في المحال التجارية

تراوح سعر بطارخ رنجة في زيت الزهراء وزن 350 جرامًا من 200 إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر بطارخ رنجة مدخنة نور وزن 340 جرامًا نحو 200 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.