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رياضة

جمال العدل: قرار انسحاب الأهلي من الدوري ليس بيده دا أمن قومي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أزمة مباراة القمة، علق جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك على قرار الأهلي بالانسحاب أمام الزمالك.

وأكد جمال العدل أن انسحاب الأهلي من القمة، أعاد الزمالك للمنافسة على اللقب، متطرقًا إلى ملف الحكام.

وأضاف: "التحكيم المصري طالما كان سببًا للإضرار بنادي الزمالك، ولكن في كل الأحوال الزمالك لم يطلب طاقم تحكيم لمباراة القمة، في محاولة مننا لمنح الثقة للتحكيم المصري".

وأشار إلى أن الأهلي سبق وانسحب من أكثر من 10 مباريات في الدوري، ولم يقدر أحد على معاقبته، ولم يُعاقب، وهذه أول مرة يتم توقيع عقوبات عليه.

وتابع: "الأهلي لم يكن يتوقع أن يتم توقيع عقوبات عليه، ولكن هذا حدث لأول مرة، وعليهم تقبل الأمر، وجماهير الأهلي مصدومة من هذا الأمر".

واستطرد: “الأمر برمته كان في مصلحة الزمالك، ولازم نشكر الأهلي على هذا القرار، وفي النهاية الدوري بدون الزمالك والأهلي لا قيمة له”.

واختتم: "الأهلى سيُكمل البطولة الأمر ليس بيده، فهذا أمن قومي، والموضوع تخطى فكرة مباراة في كرة القدم".

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