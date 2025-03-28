فضحت مصدرها، غضب إسرائيلي من واشنطن بعد تسريب خطة ضرب الحوثيين عبر سيجنال

فضيحة سيجنال، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية لواشنطن تتعلق بالعملية العسكرية الأمريكية في اليمن جرى تداولها في دردشة تطبيق سيجنال، ما أثار استياء تل أبيب.

مصادر استخباراتية إسرائيلية داخل اليمن

وبحسب الصحيفة، ونقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم، فإن المعلومات التي نقلتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة استندت إلى مصادر استخباراتية إسرائيلية داخل اليمن، حيث تضمنت بيانات حول مكان وجود أحد قيادات الحوثيين، ولم تحدد الصحيفة طبيعة الدور الذي لعبته هذه المعلومات في توجيه الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.

غضب إسرائيل من واشنطن

لكن إسرائيل عبرت عن انزعاجها الشديد من واشنطن، بعد أن تسربت هذه البيانات ونشرت بشكل علني، ما اعتبرته تل أبيب خرقا للسرية الاستخباراتية قد يعرض مصادرها للخطر.

تسريب تفاصيل الضربات العسكرية ضد الحوثيين

وفي 24 مارس، كتب الصحفي جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك، مقالًا كشف فيه عن محادثات سرية جرت داخل مجموعة دردشة على تطبيق "سيجنال"، ضمت مسؤولين أمريكيين، لمناقشة تفاصيل الضربات العسكرية المرتقبة ضد الحوثيين.

ووفق جولدبرج، فإنه تلقى في 11 مارس طلبًا للاتصال عبر "سيجنال" من مستخدم يحمل اسم مايك والتز، وهو اسم مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي. وبعد يومين، تمت إضافته إلى مجموعة دردشة مغلقة ناقش فيها المسؤولون في إدارة ترامب توجيه ضربات عسكرية لليمن.

وفي 15 مارس، نشر أحد المستخدمين في المجموعة، وقد حمل اسم بيت هيجسيث (وهو اسم وزير الدفاع الأمريكي)، رسالة تتضمن تفاصيل الضربات الأمريكية القادمة ضد الحوثيين، شملت الأهداف، وأنواع الأسلحة المستخدمة، والوقت المتوقع لبدء الهجوم. وبعد فترة وجيزة، بدأت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن القصف الأمريكي لليمن، مما يشير إلى تطابق توقيت التسريب مع العملية الفعلية.

ترامب يعلق على تسريب معلومات سرية عن الضربة الأمريكية في اليمن

في أعقاب الجدل الذي أثاره التقرير، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن هذه المجموعة لم تنشر معلومات سرية، مؤكدًا أنه لا يرى أي تهديد أمني في الموضوع.

كما أعرب عن ثقته الكاملة بفريقه للأمن القومي، بمن فيهم والتز، على الرغم من فضيحة خرق البيانات.

أما مايك والتز، فقد نفى معرفته بسبب إضافة جولدبرج إلى الدردشة المغلقة، بينما لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.

ويشير هذا التسريب إلى تزايد المخاوف الأمنية داخل إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمشاركة معلومات استخباراتية حساسة مع الحلفاء.

وقد يؤدي هذا الحدث إلى إعادة تقييم مستوى تبادل المعلومات بين تل أبيب وواشنطن، خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.

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