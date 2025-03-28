الجمعة 28 مارس 2025
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حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وذلك اليوم الجمعة.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  ومعتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21

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