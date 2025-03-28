أستاذ بتكنولوجيا الأغذية تقدم 10 طرق لتقليل المخاطر الصحية المحتملة لتناول كعك العيد

اعتاد المصريون تناول الكعك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، حيث يعد كحك العيد بجانب مجموعة كبيرة من الحلوى والبيتي فور وغيرها من مظاهر السعادة والاحتفال منذ القدم حتى الآن، وفي العصر الفاطمي كانت تبدأ صناعته في شهر رجب إلي العيد، وكان الخليفة يتولى مهمة توزيع الكحك على الكافة، وأصبحت عادة سنوية في هذه الفترة، وظلت تتوارثها الأجيال حتى وقتنا هذا، ولا غنى عنه في العيد ولكن مع مرور الأجيال استحدث أنواع كثيرة لحشوات الكعك مثل "المكسرات والعجمية والتمر والملبن".

وتحتوي هذه المخبوزات رغم فائدتها على كم هائل من الكوليسترول والسكر والزيوت والسمن التي قد تؤثر في الجسم والصحة.

وخلال السطور التالية تستعرض الدكتورة عفاف محمد على الأستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية فوائد كعك العيد والمشاكل الصحية الناتجة عن الإفراط فى تناوله.

الفوائد الصحية لكعك العيد

وقالت إن الكحك له فوائد عديدة أهمها:

-يحتوي على الفيتامينات الذائبة فى الدهون (K,E,D,A) الهامة لصحة الإنسان

-يحتوي على السليكون وهو أحد العناصر المعدنية التى تقي من تجاعيد البشرة المبكرة.

- يحتوي على عنصر الزنك، الذي يحافظ على مناعة قوية ويدخل الزنك أيضًا في الانزيمات والهرمونات التي يحتاجها الجسم.

- يحتوى على عنصر اليود الذي يساعد على تنظيم عمل الغده الدرقية وهي المسؤولة عن التمثيل الغذائي وحرق الدهون بالجسم.

المشاكل الناتجة عن الإفراط فى تناول كعك العيد

كما كشفت الدكتورة عفاف محمد علي، عن المشاكل الناتجة عن الإفراط في تناول كحك العيد.



وقالت:" إذا تم الإفراط في تناوله سيتسبب في مشاكل صحية عديدة كالتالي:

- أن الكعكة الواحدة تحتوى علي سعرات حرارية عالية بين 200 إلى 400 سعر على حسب الحجم، أي إن تناول 6 كعكات في اليوم تحتوى علي 2400 سعر حراري.



- جسم الإنسان يحتاج ما بين 1500 إلى 2000 سعر حراري في اليوم، فإن تناول كميات كبيرة من الكعك يرهق الجهاز الهضمي لكثرة الدهون به وقد يتسبب في الإصابة بعسر الهضم والإمساك أو الإسهال، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة لكثرة الدهون به. فيمثل الدهن نحو 30% من مكونات الكعكة الواحدة بالتالى يضيف سعرات حرارية زائدة للجسم، لأنه يحتوي على العديد منها كما يضيف السكر سعرات حرارية أيضًا.



- الكعك يحتوى على السكريات والسمن والدقيق والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان عند الإفراط في تناولها، كما أن الإكثار من تناول الحلوى في العيد يزيد نسبة السكر والدهون في الدم، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الصحة، وخاصة مرضى السكر والقلب.



كيفية تقليل المخاطر الصحية المحتملة لتناول الكعك

وعن كيفية تقليل المخاطر الصحية المحتملة لتناول الكحك نصحت الأستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية باتباع التالي:



- تقنين كمية الحلويات وتناول قطعة أو اثنين على أكثر تقدير.

- تقليل كمية السكر التي يتم وضعها على الكحك.

- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم.

- تجنب الحلويات المصنوعة من الزيوت النباتية.

- تناول الحلويات بين الوجبات وعدم تناولها عند الشعور بالجوع.

- الاهتمام بتناول الخضراوات خاصة الورقية خلال الوجبات اليومية لتقليل تركيز وتأثير الدهون التي تدخل الجسم.

- تجنب الحلويات المحشوة والمضاف إليها الشيكولاتة وغيرها من الإضافات.

-عدم وضع الحلويات في مكان قريب من اليد بل يجب تخزينها وحفظها بعيدًا عن متناول اليد، لتقليل فرصة الحصول على المزيد من الحلويات.

- الاهتمام بممارسة رياضة المشي لحرق الدهون التي اكتسبها الجسم من تناول الحلويات

-تناول مشروب الحلبة بصورة منتظمة خلال أيام العيد، حيث أن فوائدها كثيرة للإنسان منها خفض مستوى السكر والكولسترول، وامتصاص الدهون من الجسم، وتحفيز الجهاز الهضمي.



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