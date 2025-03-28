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الأحد أم الإثنين، البحوث الفلكية تحسمها: حساباتنا لا تخطئ والقرار للإفتاء

استطلاع هلال شوال,فيتو
استطلاع هلال شوال,فيتو
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موعد عيد الفطر المبارك، أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الحسابات الفلكية دقيقة جدًّا وتكون نسبة الخطأ بها صفر، موضحًا أن الحسابات تشير إلى أن الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

والله لسه بدري يا شهر الصيام، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحدد موعد عيد الفطر، غدا

تم البدري بدري، موعد استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك

وأضاف رابح، أن هناك لجان استطلاع لرؤية الهلال وهي لجان مشتركة بين دار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية بأكثر من محافظة، لافتًا إلى أن مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد هو من سيعلن غرة شهر شوال وفق الرؤية الشرعية والبصرية  للهلال بعد استطلاعه غدًا السبت.

 

ويستطلع  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية هلال شهر شوال غدًا السبت وذلك من خلال لجان مشتركة مع دار الافتاء المصرية فى أكثر من مكان.

 

ووفق الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن شهر رمضان عدته 29 يومًا، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد في تمام الـ 6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي.

 

رؤية هلال شوال

وكان قد أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية بيانا عن رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر شوال ١٤٤٦ هـ فلكيًا يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/٣٠ م  وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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