أخبار مصر: استئناف الحرب على غزة، صرف دعم بطاقات التموين الإضافي، تحرك جديد بواقعة ضابط قنا، حجم خسائر حريق مزلقان منشأة ناصر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بأمر من نتنياهو، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف الحرب على غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

بعد تأخر 17 يوما، بدء صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين اليوم

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف الدعم الإضافي لبطاقات التموين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، من بقالي التموين والبالغ عددهم 13 ألف بقال تمويني، وأكثر من 8 آلاف منفذ جمعيتي، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان 2025.

حماس: نتنياهو اتخذ قرار الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وندعو مجلس الأمن إلى الانعقاد العاجل

أصدرت حركة حماس بيانا عاجلا ردا على العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ قليل، والذي أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيا وسقوط عشرات المصابين.

تشميع محل واقعة الاعتداء على ضابط قنا بالشمع الأحمر

أغلقت قوات الأمن بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع الجهات المعنية محل واقعة الاعتداء على ضابط شرطة بقنا بالشمع الأحمر، بعد ثبوت مخالفات أثبتها فريق من مباحث التموين بمديرية أمن قنا خاصة بالأسعار ومصادرة منتجات غير صالحة، بعد شن حملة مكبرة على عدد من المحلات التجارية والتي أسفرت عن تحرير مخالفات وتم تشميع المحلات وإغلاقها.

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال وسنستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل

استئناف الحرب على غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش لن يتوقف عن القتال "حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم"، متوعدا بتحقيق "جميع أهداف الحرب" عبر "قوة لم تعرفها حماس من قبل".

أحمد عيد عبد الملك يهاجم إدارة الزمالك بسبب زيزو

انتقد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء؛ بسبب ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

لقى 12 شخصا على الأقل حتفهم إثر سقوط طائرة في البحر بعد إقلاعها من مطار في جزيرة رواتان غرب هندوراس.

أول تحرك من تعليم الفيوم في واقعة إخفاء أحذية الطالبات أثناء الصلاة بمدرسة المحمدية الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنها فتحت تحقيقا عما تم تداولته صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عن وكيلة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بعد أن أخفت أحذية الطالبات أثناء أداء صلاة الظهر، وأوقفتهن في صف حفاة الأقدام لمدة 20 دقيقة، وتوعدتهن بأقصى العقاب إذا تركن الحصة مرة أخرى.

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

توفي المصارع الأمريكي المحترف فينس ستيل عن عمر يناهز 39 عاما بعد حالة طبية طارئة.

بالأسماء، استشهاد مسئولين في حماس بالضربات الإسرائيلية على غزة

كشفت مصادر فلسطينية عن أسماء بعض القياديين من حركة "حماس" والذين استشهدوا في غارات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.

فريدة سيف النصر بعد استبعادها من "العتاولة": اللي أذاني ربنا بيجيب حقي وفيفي عبده من سكة وأنا من سكة

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، أن الدور الذي تقدمه فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" ليس استكمالًا لشخصيتها "سترة العترة"، معلقة على فكرة تعويض غيابها بشخصية أخرى.

تفحم باكيات ووقوع إصابات، حجم الخسائر المبدئية لحريق محال الملابس بمنشأة ناصر (صور)

تواصل أجهزة أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة رفع آثار حريق نشب داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدروم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان منشأة ناصر، والذي نتج عنه تفحم 5 محلات ملابس وإصابة 3 حالات اختناق تم إسعافهم بموقع الحادث.

اليوم، نشر 80 ألف صفحة من ملفات اغتيال كنيدي وترامب يدعو العالم لمعرفة السر (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستكشف عن نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بالرئيس السابق جون كينيدي اليوم الثلاثاء.

عيد عبد الملك: طلبات الأهلي بمباراة القمة مشروعة وهذا توقعي لموقف الأحمر حال صدور قرارات الأولمبية

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن طلبات مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بخوض مباراة القمة بحكام أجانب مشروعة.

صديق العيلة والسر في شنط رمضان، كشف لغز مقتل سيدة والعثور على جثتها مكبلة اليدين والقدمين بالسنبلاوين

كشف رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، غموض العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها داخل مسكنها مقيدة اليدين والقدمين ومكممة الفم بلاصق وبها آثار اختناق، على يد صديق زوجها عامل خردة لسرقة أموالها التي أعدتها لتجهيز شنط رمضان للأسر الأولى بالرعاية.

انتشال 18 جثة وإنقاذ 612 آخرين قبالة سواحل تونس (فيديو)

ذكر الحرس الوطني التونسي، مساء الإثنين، أن خفر السواحل انتشل جثث 18 مهاجرا قبالة سواحل تونس.

اليوم، الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.

نقل جثامين الشهداء والمصابين في غزة على عربات كارو (فيديو)

لجأ أهالي غزة إلى نقل جثامين الشهداء والمصابين فوق عربات كارو في ظل عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول لمواقع الاستهداف.

صاحب باكية محترقة في منشأة ناصر: بيوتنا اتخربت والخسائر بالملايين وستارة محل أحذية السبب (صور)

حريق منشأة ناصر، قال محمد عبد الرحيم، صاحب باكية ملابس تفحمت في حريق محال ملابس منطقة مزلقان منشأة ناصر، إن الحريق خرب بيوتهم وأن الخسائر وصلت لملايين الجنيهات مديونية عليهم لبضائع لم يتم سدادها.

انفجارات قوية بمحيط قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني وتعطل نظام الـ GPS

انفجرت الأوضاع في عموم الشرق الأوسط خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت التطورات بشن غارات أمريكية عنيفة على جماعة الحوثي في اليمن وبعدها قرار الاحتلال الإسرائيلي استئناف العدوان على قطاع غزة ؛ ووسط حزام النار تحدثت تقارير عن أحداث غامضة في العاصمة الإيرانية "طهران".

حماس: ندعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف حرب الإبادة في غزة

دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف حرب الإبادة في قطاع غزة.

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

كشفت مصادر مسئولة بـوزارة التموين والتجارة الداخلية عن السلع التي سيتم صرفها على بطاقات التموين كدعم إضافي لمدة شهرين اعتبارا من الشهر الجاري.

مقتل 3 مدنيين وإصابة 19 آخرين في غارتين إسرائيليتين على درعا السورية (فيديو)

أعلن الدفاع المدني السوري، ليل الإثنين - الثلاثاء مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء غارتين جويتين إسرائيليتين على مدينة درعا.

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