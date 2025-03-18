تفحم باكيات ووقوع إصابات، حجم الخسائر المبدئية لحريق محال الملابس بمنشأة ناصر (صور)

حريق منشأة ناصر، تواصل أجهزة أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة رفع آثار حريق نشب داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدروم أسفلها على مساحة 200 متر بشارع نبيل الوقاد بمزلقان منشأة ناصر، والذي نتج عنه تفحم 5 محلات ملابس وإصابة 3 حالات اختناق تم إسعافهم بموقع الحادث.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وقامت اللودرات التي استعانت بها قوات الأمن بإزالة هياكل المحال المحترقة بالكامل وإبعادها، لتتمكن قوات المعمل الجنائي من فحصه للوقوف على ملابساته، بمنطقة مزلقان منشأة ناصر.



ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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