أحمد عيد عبد الملك يهاجم إدارة الزمالك بسبب زيزو

انتقد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء؛ بسبب ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

أحمد عيد عبد الملك ينتقد إدارة الزمالك بسبب زيزو

وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "زيزو، من أفضل لاعبي الدوري المصري وإفريقيا، ومن الطبيعي أن يتلقى عروضا، لكن من غير الطبيعي أن تتركه الإدارة حتى الآن دون تجديد عقده".

وتابع: "الإدارة جددت عقود بنتايك وعمر جابر، وتركت زيزو، والزمالك يعاني من أزمة في مركز الجناح، ويبحث عن لاعب، وفي حال رحيل زيزو، سيبحث عن لاعبين".

وعن أزمة القمة قال: "إدارة الزمالك تصرفت بذكاء في أزمة مباراة القمة".



وشدد: "كأس عاصمة مصر، فرصة جيدة للأندية، خاصة وأنها فرصة للمشاركة في السوبر المصري".

وأتم: "المنافسة في دوري الهبوط صعبة، ومشتعلة بين الأندية، ولا نعرف هل سيهبط ناديين في نهاية الموسم أم نادٍ واحد، وننتظر حسابات رابطة الأندية".

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