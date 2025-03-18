وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال وسنستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل

استئناف الحرب على غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش لن يتوقف عن القتال "حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم"، متوعدا بتحقيق "جميع أهداف الحرب" عبر "قوة لم تعرفها حماس من قبل".

وقال كاتس في بيان نشره موقع "يديعوت أحرونوت": "عدنا الليلة إلى القتال في غزة في ظل رفض حماس الإفراج عن الرهائن وتهديداتها باستهداف جنود الدفاع الإسرائيلي والمجتمعات الإسرائيلية".

وأضاف "إذا لم تُفرج حماس عن جميع الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وستواجه حماس جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة لم يعرفوها من قبل".

وختم قائلا: "لن نتوقف عن القتال حتى عودة جميع الرهائن إلى ديارهم وتحقيق جميع أهداف الحرب."

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.



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