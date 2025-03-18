بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

لقى 12 شخصا على الأقل حتفهم إثر سقوط طائرة في البحر بعد إقلاعها من مطار في جزيرة رواتان غرب هندوراس.



ونقلت صحيفة "لا برينسا" عن حاكم إدارة جزر الخليج هوجو فاريلو أن الطائرة التابعة لشركة طيران "لانسه"، سقطت في البحر بعد إقلاعها مباشرة من مطار خوان مانويل جالفيز في جزيرة رواتان. ووفقا للبيانات الأولية، كان على متنها 17 شخصا على الأقل.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة لا سيبا.

ونقلت عن الشرطة الوطنية في الجمهورية أن "الكارثة وقعت عندما واجهت الطائرة من طراز Jetstream 41 المصممة لاستيعاب 33 راكبا، عطلا ميكانيكيا أثناء الإقلاع". وسقطت الطائرة في البحر على بعد حوالي كيلومتر واحد من المدرج.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

كما أشارت إلى أنه كان من بين ضحايا الكارثة المغني وعازف الجيتار أوريليو مارتينيز الذي يعتبر واحدا من أبرز الفنانين في أمريكا الوسطى.

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