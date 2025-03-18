الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

انفجارات قوية بمحيط قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني وتعطل نظام الـ GPS

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

انفجرت الأوضاع في عموم الشرق الأوسط خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت التطورات بشن غارات أمريكية عنيفة على جماعة الحوثي في اليمن وبعدها قرار الاحتلال الإسرائيلي استئناف العدوان على قطاع غزة ؛ ووسط حزام النار تحدثت تقارير عن أحداث غامضة في العاصمة الإيرانية "طهران".

ماذا يحدث في طهران الآن

‏سمع دوي انفجارات في مناطق رباط كريم وإسلام شهر والتي تقع في محيطها قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني.


كما أفادت تقارير صحفية لوسائل إعلام معارضة عن تعطل أنظمة الـ gps  لمدة ساعات.


نقل موقع نور نيوز الإيراني عن القوات الجوية الإيرانية قولها  إن طائرة تجسس أمريكية مسيّرة انسحبت من قرب المجال الجوي الإيراني بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة إيرانية من طراز إف-14 وطائرات استطلاع مسيّرة.

وذكر الموقع أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال في حالة تأهب قصوى، استعدادا “لدفاع شامل وهجوم مضاد عنيف على مصالح العدو في الشرق الأوسط”.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه سيحمّل إيران مسؤولية أيّ هجمات تنفذها جماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن، في الوقت الذي وسّعت فيه إدارته أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض.

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