أول تحرك من تعليم الفيوم في واقعة إخفاء أحذية الطالبات أثناء الصلاة بمدرسة المحمدية الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنها فتحت تحقيقا عما تم تداولته صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عن وكيلة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بعد أن أخفت أحذية الطالبات أثناء أداء صلاة الظهر، وأوقفتهن في صف حفاة الأقدام لمدة 20 دقيقة، وتوعدتهن بأقصى العقاب إذا تركن الحصة مرة أخرى.

تفاصيل منع طالبات مدرسة في الفيوم من أداء صلاة الظهر اثناء الحصص

كانت صفحات محلية علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، قد نشرت شكوى لولي أمر طالبة بمدرسة المحمدية الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، جاء بالشكوى أن وكيلة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات أخفت أحذية الطالبات أثناء أداء صلاة الظهر، رغم أنهن استأذن من معلمي فصولهن لأداء فريضة الظهر، ما دعا الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة لسماع أقوال الطالبات وإدارة المدرسة في تقرير سيحيله إلى الشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين

وستعلن مديرية التربية والتعليم محتوى تقرير اللجنة على أولياء الأمور المتضررين، لطمأنتهم أن بناتهم يلقين الرعاية الكاملة داخل مدارس الدولة.

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