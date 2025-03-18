39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

توفي المصارع الأمريكي المحترف فينس ستيل عن عمر يناهز 39 عاما بعد حالة طبية طارئة.

وستيل هو مصارع مستقل كان يُعرف باسم "جوراسيك جاجرناوت"، ويتنافس في منافسات تنظمها مؤسسة "Brii Combination Wrestling".

وأكدت "BCW" أن ستيل كان يستعد لخوض نزال رباعي، لكنه توفي بعدما تعرض لـ"حالة طوارئ طبية" وهو في الحلبة.

وجاء في بيان "BCW": "خلال فعالية الأمس، عانى فينس من حالة طبية طارئة في الحلبة، نود أن نعرب عن امتناننا العميق لشرطة ريدجفيلد بارك، التي وصلت إلى موقع الحادث في غضون دقائق وقدمت المساعدة الطبية الطارئة على الفور".

وأوضح البيان: "على الرغم من استجابتهم السريعة وجهود فرق الاستجابة الأولية الحثيثة، فقدنا فينس بشكل مأساوي.. إنها خسارة لا تُصدق، ونطلب الصبر والاحترام بينما نواجه هذه المأساة".

وأتم: "سنشارك المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة حول خطتنا لتكريم إرث فينس الرائع".

وفي حين لم يحدد بيان "BCW" سبب وفاة ستيل، أفاد موقع "Fightful" المتخصص في المصارعة بأن وفاته جاءت بعد أن "أصيب بنوبة قلبية".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان ستيل، وهو من مواليد مدينة نيويورك، قد وصل إلى وزن 449 رطلا، وهو ما يتجاوز الـ200 كجم.

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