الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

زيت،فيتو
زيت،فيتو
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كشفت مصادر مسئولة بـوزارة التموين والتجارة الداخلية عن السلع التي سيتم صرفها على بطاقات التموين كدعم إضافي لمدة شهرين اعتبارا من الشهر الجاري.

وأكدت مصادر بوزارة التموين بدء صرف الدعم الإضافي لبطاقات التموين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، من بقالي التموين والبالغ عددهم 13 ألف بقال تمويني، وأكثر من 8 آلاف منفذ جمعيتي، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان 2025.

وأوضحت المصادر لـ " فيتو " أن السلع التي سوف تصرف للدعم الإضافي على بطاقات التموين، هي 4 سلع بالسعر الحر " خارج سلع المنظومة التموينية "، وتتمثل في: 

 سكر حر بسعر 30 جنيهًا للكيلو 

 زيت حر بسعر 53 جنيهًا للتر

أرز حر بسعر 27 جنيهًا

دقيق حر بسعر 18 جنيهًا. 

 

وأشارت المصادر إلى أن عدد البطاقات التي سوف تتمتع بالدعم الإضافي في محافظة القاهرة عددها 500 ألف بطاقة، بينما عدد البطاقات المستفيدة من الدعم بمحافظة الجيزة بلغت 600 ألف بطاقة. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بصرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن حزمة اجتماعية جديدة، تتمثل في 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان الجاري.

 

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال مارس

 

وتواصل  وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة، لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن مقيدين على تلك البطاقات. 

 

توفر وزارة التموين شهريًا ما يقرب من 30 صنفًا متنوعًا من السلع الأساسية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، بإجمالي يصل إلى نحو 37 مليار جنيه سنويًا، ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع المدعمة

 

استقرار أسعار السلع التموينية خلال مارس 2025

 

وأوضحت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025 مستقرة، دون أي زيادات، وذلك في إطار حرص الوزارة على التخفيف عن المواطنين.

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