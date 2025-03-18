انتشال 18 جثة وإنقاذ 612 آخرين قبالة سواحل تونس (فيديو)

ذكر الحرس الوطني التونسي، مساء الإثنين، أن خفر السواحل انتشل جثث 18 مهاجرا قبالة سواحل تونس.

وأشار إلى أنه جرى إنقاذ 612 آخرين في عدد من الحوادث المنفصلة في البحر المتوسط، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

الحرس الوطني التونسي: خفر السواحل انتشل جـثـ.ـث 18 مهاجرا غير نظامي وأنقذ 612 آخرين في حوادث منفصلة بالبحر المتوسط الليلة الماضية#الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/U4m9X0s7B1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 17, 2025

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسة في شمالي أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، فيما تبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.

وفي سياق مُتصل، أعلنت السلطات القبرصية أن عملية بحث واسعة تشارك فيها مروحيات تابعة للبحرية وزوارق دورية تابعة للشرطة تجري الاثنين قبالة سواحل قبرص للعثور على مهاجرين كانوا يستقلون قاربا انقلب.

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