الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

انتشال 18 جثة وإنقاذ 612 آخرين قبالة سواحل تونس (فيديو)

خفر السواحل التونسي،
خفر السواحل التونسي، فيتو

ذكر الحرس الوطني التونسي، مساء الإثنين، أن خفر السواحل انتشل جثث 18 مهاجرا قبالة سواحل تونس.

وأشار إلى أنه جرى إنقاذ 612 آخرين في عدد من الحوادث المنفصلة في البحر المتوسط، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسة في شمالي أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، فيما تبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.

وفي سياق مُتصل، أعلنت السلطات القبرصية أن عملية بحث واسعة تشارك فيها مروحيات تابعة للبحرية وزوارق دورية تابعة للشرطة تجري الاثنين قبالة سواحل قبرص للعثور على مهاجرين كانوا يستقلون قاربا انقلب.

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الحرس الوطني التونسي خفر السواحل سواحل تونس السلطات القبرصية

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