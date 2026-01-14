الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

الدكتور عمر الورداني،
الدكتور عمر الورداني، فيتو
18 حجم الخط

تحدث الدكتور عمر الورداني أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن أسرار رحلة الإسراء والمعراج من منظور بناء الإنسان، موضحا أن مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لأنبياء معينين في كل سماء ليس مصادفة بل هو تدبير رباني وتربوي لتعليمنا كيفية الارتقاء الإنساني.


وقال خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،  إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت جوامع الكلم فحسب، بل أوتي جوامع النماذج التي تساعدنا على فهم الحقائق الكبرى، موضحا أن بعض العقول تضيق بنور المعراج بسبب الأنا التي تجعل الإنسان يقيس قدرة الله بمقدوره الشخصي بينما الحقيقة هي طلاقة القدرة الإلهية والاصطفاء الرباني.

 


ودعا  أمين الفتوى المؤمنين لرؤية الرحلة بعين الشهود التي تعيش المعنى وتتذوقه وليس فقط عين المشاهدة التي تتفرج من بعيد، شارحا أول مشهد في المعراج وهو السماء الأولى حيث قابل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم عليه السلام الذي يمثل رمز العبودية التامة.


وقال إن أول درجة في بناء الإنسان الرشيد هي التحقق بالعبودية لله فكما أن سيدنا آدم بدأ وجوده وعلمه وأنسه بالله وحده فكذلك يجب على الإنسان أن يدرك أن قصته كلها بيد مولاه وأن كونه عبدًا لله يعني أن كفايته من الله وحده مستشهدًا بآية أليس الله بكاف عبده.


واختتم أمين لجنة الفتوى  بأن رمزية آدم تكمن في العبد الذي إذا أخطأ رجع وتاب وتلقى الكلمات من ربه ليكون ذلك هو الحجر الأساس في رحلة الارتقاء نحو النور والبعد عن العجز والكسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عمرو الورداني المعراج الاسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

أفضل أوقات الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

أمين الفتوى يوضح الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية