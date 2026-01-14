أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث الدكتور عمر الورداني أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن أسرار رحلة الإسراء والمعراج من منظور بناء الإنسان، موضحا أن مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لأنبياء معينين في كل سماء ليس مصادفة بل هو تدبير رباني وتربوي لتعليمنا كيفية الارتقاء الإنساني.



وقال خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت جوامع الكلم فحسب، بل أوتي جوامع النماذج التي تساعدنا على فهم الحقائق الكبرى، موضحا أن بعض العقول تضيق بنور المعراج بسبب الأنا التي تجعل الإنسان يقيس قدرة الله بمقدوره الشخصي بينما الحقيقة هي طلاقة القدرة الإلهية والاصطفاء الرباني.



ودعا أمين الفتوى المؤمنين لرؤية الرحلة بعين الشهود التي تعيش المعنى وتتذوقه وليس فقط عين المشاهدة التي تتفرج من بعيد، شارحا أول مشهد في المعراج وهو السماء الأولى حيث قابل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم عليه السلام الذي يمثل رمز العبودية التامة.



وقال إن أول درجة في بناء الإنسان الرشيد هي التحقق بالعبودية لله فكما أن سيدنا آدم بدأ وجوده وعلمه وأنسه بالله وحده فكذلك يجب على الإنسان أن يدرك أن قصته كلها بيد مولاه وأن كونه عبدًا لله يعني أن كفايته من الله وحده مستشهدًا بآية أليس الله بكاف عبده.



واختتم أمين لجنة الفتوى بأن رمزية آدم تكمن في العبد الذي إذا أخطأ رجع وتاب وتلقى الكلمات من ربه ليكون ذلك هو الحجر الأساس في رحلة الارتقاء نحو النور والبعد عن العجز والكسل.

