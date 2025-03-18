بعد تأخر 17 يوما، بدء صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين اليوم

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف الدعم الإضافي لبطاقات التموين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، من بقالي التموين والبالغ عددهم 13 ألف بقال تمويني، وأكثر من 8 آلاف منفذ جمعيتي، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان 2025.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بصرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن حزمة اجتماعية جديدة، تتمثل في 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان الجاري.

سلع الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وأوضحت المصادر لـ "فيتو" أن السلع التي سوف تصرف للدعم الإضافي على بطاقات التموين تتمثل في:

سكر حر بسعر 30 جنيهًا للكيلو

زيت حر بسعر 53 جنيهًا للتر

أرز حر بسعر 27 جنيهًا

دقيق حر بسعر 18 جنيهًا.

البطاقات المستحقة لمنحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وأشارت المصادر إلى أن عدد البطاقات التي سوف تتمتع بالدعم الإضافي في محافظة القاهرة عددها 500 ألف بطاقة، بينما عدد البطاقات المستفيدة من الدعم بمحافظة الجيزة بلغت 600 ألف بطاقة.

وكانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، مؤخرا، حول أسباب عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية على بطاقات التموين.

وأضافت أن هذا التأخير يعكس عدم مسؤولية الحكومة، خاصةً بعد الإعلان الرسمي عن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأوضحت النائبة، أن رئيس مجلس الوزراء كان أعلن في وقت سابق عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، بحيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا، بينما يحصل الفردان على 250 جنيهًا، إلا أن المواطنين فوجئوا عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري بعدم تفعيل هذا القرار، مما أثار حالة من التساؤل والاستياء بينهم.

وأشارت إلى تلقيها شكاوى عديدة من المواطنين، خاصة من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، تفيد بعدم حصولهم على هذه الزيادات المعلنة، حيث أكد بدالي التموين أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بصرف مبالغ إضافية ضمن المقررات التموينية لهذا الشهر، وقد أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستحقة للدعم الإضافي على بطاقات التموين

وقررت الحكومة صرف دعم إضافي إلى 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين ومن المقرر من شهر رمضان 2025.

وجاءت الفئات المستحقة للدعم الإضافي كالآتي:

الأسر الفقيرة التي تحصل على دعم نقدي شهري من برنامج تكافل وكرامة.

المستفيدون من معاش "تكافل وكرامة"

أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي

كبار السن والأشخاص غير القادرين على العمل ممن يحصلون على معاشات اجتماعية.

أصحاب الرواتب المنخفضة (الموظفون الحكوميون والقطاع الخاص).

من تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل الحكومة.

العمالة غير المنتظمة.

الأرامل والمطلقات وأصحاب الظروف الخاصة.

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