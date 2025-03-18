بأمر من نتنياهو، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف الحرب على غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

كما أضافت “أكسيوس” نقلا عن مكتب نتنياهو، أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية بعد رفض حماس مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار.

وتزامنا مع شن غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧ غزة⁩. والتفاصيل الإضافية ستنشر لاحقا".

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