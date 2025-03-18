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ثقافة وفنون

فريدة سيف النصر بعد استبعادها من "العتاولة": اللي أذاني ربنا بيجيب حقي وفيفي عبده من سكة وأنا من سكة

فريدة سيف النصر،
فريدة سيف النصر، فيتو

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، أن الدور الذي تقدمه فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" ليس استكمالًا لشخصيتها "سترة العترة"، معلقة على فكرة تعويض غيابها بشخصية أخرى.

وأوضحت أن كل فنان لديه روح وبصمة مختلفة، قائلة: "كل واحد روحه في جسمه.. بصمتك مش زي بصمتي، حتى مليارات البشر مفيش بصمة شبه التانية".

 

حقيقة وجود خلاف بين فريدة سيف النصر وفيفي عبده

ونفت فريدة سيف النصر، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، عن وجود خلاف قديم بينها وبين فيفي عبده، موضحة أنها لم تكن أبدًا في مجال الرقص حتى يكون هناك منافسة بينهما، مؤكدة أنهما لا يتشابهان في طريقة التمثيل، متابعة: "أنا في سكة وهي في سكة.. كل واحد له طريقه ومسار".

وتابعت فريدة سيف النصر: "آمل في نجاح العمل، يا رب أي حد في حياتي ضايقني.. ينوبه دعوة مرات أبويا".
 

تعرض فريدة سيف النصر للظلم بسبب العتاولة 2

وبعد استبعادها من مسلسل العتاولة 2، تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن مفهوم "الكارما"، الذي يعني أن أي فعل سلبي يقوم به الإنسان يعود على صاحبه يومًا ما، مؤكدة أنها لا تستخدم هذا المصطلح، بل تؤمن بأن الجزاء عند الله".

 

وأوضحت فريدة سيف النصر، أنها شهدت مواقف عاد فيها الحق إليها بسرعة، متابعة: "يا حرام، أحيانًا اللي أذاني ما بيطوّلش، وعلى طول بشوف ربنا بيرد حقي.. بس بزعل عليهم والله، والله العظيم بزعل، اللي بيعمل لي كده ما بيطوّلش، على طول ربنا بيجيب لي حقي.. الحمد لله".

وشددت على أنها لا تشمت أبدًا، بل تسامح وتترك الأمر لله، مؤكدة  أنها تؤمن بأن التسامح يخفف من الألم، لكنها في النهاية تترك الأمر لله ليأخذ حقها، مضيفة: "أنا مش بآمن بالكارما، لكن بشوف عدل ربنا قدامي.. وده يكفيني".

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