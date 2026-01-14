دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، استمر التعادل السلبي بين مصر والسنغال، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب طنجة، في لقاء الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

انحصر اللعب في وسط الملعب مع الدقائق الأولى، وسط محاولات من كل منتخب لفرض سيطرته على مجريات الأمور.

بعدها سيطر منتخب السنغال على الكرة وكان الأكثر استحواذا من خلال تمريرات متتاليية بين أقدام لاعبيه في منتصف الملعب.

مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025

وفي الدقيقة الخامسة، توقف اللعب لسقوط لاعب مصر إمام عاشور بعد تداخل مع لاعب السنغال إدريسا جي.

مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025

وفي الدقيقة السادسة، أشهر الحكم بطاقة صفراء ضد حسام عبدالمجيد بعد تدخل قوي على لاعب السنغال نيكولاس جاكسون، ليتأكد غياب عبد المجيد عن النهائي حال تأهل الفراعنة.

مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025

وفي الدقيقة 17، أشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب السنغال كاليدو كوليبالي بعد تدخل قوي على عمر مرموش وتعطيل هجمة واعدة من نصيب مصر، لينفذ الركلة الحرة مرموش بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بخطأ هجومي على لاعب مصر حسام عبدالمجيد.

مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025

وفي الدقيقة 23، أجرى منتخب السنغال تبديلا اضطراريا بنزول مامامدو سار بدلا من كاليدو كوليبالي الذي تعرض للإصابة.

وفي الدقيقة 31، أطلق حبيب ديارا لاعب منتخب السنغال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي بثبات.

وفي الدقيقة 32، أطلق بابي جي تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن انتهت بين أحضان محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وقبل بداية الشوط الثاني، أجرى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، أولى التغييرات بنزول محمود حسن تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح.

وفي الدقيقة 57، نفذت ركلة ركنية لصالح السنغال من الجهة اليسرى عن طريق كريبين دياتا بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى لامين كامارا الذي أطلق تسديدة قوية أمسك بها محمد الشناوي.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

ضم منتخب مصر أمام السنغال كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان حمدي، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

فيما يتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر ضد السنغال، كلا من أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.

منتخب مصر، فيتو

تشكيل السنغال ضد مصر في أمم أفريقيا 2025

فيما بدأ منتخب السنغال مباراته ضد المنتخب المصري في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا - كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج مالك ضيوف

خط الوسط: إيليمان ندياي - إدريسا جاي - بابي جاي- لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - جاكسون

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح الأخير في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا.

