نقل جثامين الشهداء والمصابين في غزة على عربات كارو (فيديو)

الحرب على غزة ، لجأ أهالي غزة إلى نقل جثامين الشهداء والمصابين فوق عربات كارو في ظل عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول لمواقع الاستهداف.

الوضع في غزة صعب للغاية 🇵🇸 pic.twitter.com/juoAPJUnvZ — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) March 18, 2025



وعجزت سيارات الإسعاف التي ما زالت تعمل بالقطاع عن الوصول إلى مواقع الشهداء والإصابات جراء قصف إسرائيلي عنيف على القطاع.



وأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أمرا باستئناف العدوان على غزة بزعم استهداف مواقع حماس بعد رفض الحركة مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مقابل تمديد وقف إطلاق النار ورغبته في خلق معادلة صفرية للاتفاق الذي تم التوصل له برعاية الوسطاء.

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