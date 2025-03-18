حماس: نتنياهو اتخذ قرار الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وندعو مجلس الأمن إلى الانعقاد العاجل

أصدرت حركة حماس بيانا عاجلا ردا على العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ قليل، والذي أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيا وسقوط عشرات المصابين.

وحملت “حماس”، فى بيانها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته النازية مسئولية استئناف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

وأضاف البيان: “نحمّل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزّل وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرّض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة”.

وأوضحت: “نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول”.

وطالب البيان، الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسئولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه.

وقالت: “ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكسر الحصار الظالم المضروب على قطاع غزة”.

وأوضحت: “ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة”.

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