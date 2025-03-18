مقتل 3 مدنيين وإصابة 19 آخرين في غارتين إسرائيليتين على درعا السورية (فيديو)

أعلن الدفاع المدني السوري، ليل الإثنين - الثلاثاء مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء غارتين جويتين إسرائيليتين على مدينة درعا.

وقال الدفاع المدني السوري، في بيان: إن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف استجابت لحي مساكن الضاحية في مدينة درعا الذي يقطنه مدنيون، والملاصق للواء 132، أمس الإثنين.

استهدف مواقع عسكرية تحوي أسلحة وآليات عائدة لنظام الأسد.. قصف إسرائيلي على إزرع شمالي درعا يوقع 3 قتلى و19 جريحًا#العربية pic.twitter.com/M6L9ytJbka March 17, 2025

وأضاف: جاء ذلك بعد غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة عسكرية (اللواء 132) ومنطقة بين اللواء وحي مساكن الضاحية.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى أن الغارتين تسببتا في مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم 4 أطفال وامرأة، ويوجد بين المصابين 3 متطوعين من الدفاع المدني السوري أصيبوا في أثناء إنقاذهم السكان داخل حي مساكن الضاحية الذي تأثر بالغارتين.

من ناحية أخرى، استهدفت غارات إسرائيلية قبل قليل، تل المانع، في مدينة الكسوة، بريف دمشق، مما أدى إلى تدمير عدد من المواقع العسكرية.

غارات إسرائيلية على درعا



وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 19 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت محيط محافظة درعا، جنوبي سوريا.

وأكد جيش الاحتلال وقوع الضربات وهي الأحدث في سلسلة غارات تستهدف البنية التحتية العسكرية السورية.

وزعم جيش الاحتلال أن غاراته استهدفت مقرات عسكرية ومواقع بها أسلحة ومعدات، وقال: «هاجمنا أهدافا في جنوب سوريا من بينها مقرات قيادة ومواقع عسكرية تتم محاولة إعادة تأهيلها».

وأضاف: «لن نسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا».

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