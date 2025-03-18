تشميع محل واقعة الاعتداء على ضابط قنا بالشمع الأحمر

ضابط شرطة بقنا، أغلقت قوات الأمن بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع الجهات المعنية محل واقعة الاعتداء على ضابط شرطة بقنا بالشمع الأحمر، بعد ثبوت مخالفات أثبتها فريق من مباحث التموين بمديرية أمن قنا خاصة بالأسعار ومصادرة منتجات غير صالحة، بعد شن حملة مكبرة على عدد من المحلات التجارية والتي أسفرت عن تحرير مخالفات وتم تشميع المحلات وإغلاقها.

قرار النيابة فى واقعة التعدى على ضابط شرطة في قنا

وأمرت النيابة العامة ، بحبس المتهمين بالتعدي عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

فيديو يرصد التعدى على ضابط شرطة بمديرية أمن قنا

وتبين بالفحص؛ أثناء قيام الضابط شرطة بقنا بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

ووقعت بينهم مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، حيث تم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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