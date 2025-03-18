صديق العيلة والسر في شنط رمضان، كشف لغز مقتل سيدة والعثور على جثتها مكبلة اليدين والقدمين بالسنبلاوين

كشف رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، غموض العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها داخل مسكنها مقيدة اليدين والقدمين ومكممة الفم بلاصق وبها آثار اختناق، على يد صديق زوجها عامل خردة لسرقة أموالها التي أعدتها لتجهيز شنط رمضان للأسر الأولى بالرعاية.

كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها مقيدة اليدين والقدمين

بدأت الواقعة في الجمعة الأولى من شهر رمضان عندما استيقظ أهالي حي البستان بندر السنبلاوين على خبر العثور على جثة سيدة داخل مسكنها مقيدة اليدين والقدمين وقاموا بإبلاغ مركز شرطة السنبلاوين.

الضحية في العقد الرابع من العمر وابنة صديقتها اكتشفت الجريمة

وعلى الفور، انتقل ضباط ورجال مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لسيدة تدعى ( هناء م ا) وشهرتها " أم إبراهيم " فى العقد الرابع من عمرها مقيدة اليدين والقدمين، وفمها مكمم بلاصق طبي.

وبسؤال الجيران أفادت إحدى صديقاتها بأنها حاولت الاتصال بها عدة مرات دون استجابة، مما دفعها لإرسال ابنتها للاطمئنان عليها، فعثرت عليها متوفاة.

وأوضح الجيران أن السيدة تقيم مع زوجها، (فتحي ع ا) ويعمل في تجميع الخردة، لكنه لم يكن موجودا وقت اكتشاف الواقعة.

نقل الجثة لمستشفى السنبلاوين العام

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة التحريات لضبط الجناة وكشف ملابسات الجريمة.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة

وعلى الفور كلف اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتورط فى الواقعة.

صديق الزوج وراء ارتكاب الجريمة بسرقتها

وأسفرت تحريات البحث الجنائى برئاسة المقدم إسلام عنان رئيس مباحث مركز السنبلاوين، بمعاونة الرائد محمد الشامى، والرائد أحمد الأعوج، تحت إشراف اللواء محمد الحسيني مدير مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد ط " فى العقد الرابع من عمره من مركز ديرب نجم شرقية، وله محل إقامة آخر بقرية برج النور العرب دائرة مركز السنبلاوين، ويعمل فى مجال تجميع الخردة أيضا.

وبتقنين الإجراءات وإعداد عدة كمائن تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث حدث خلاف بينهما ليلا بسبب العمل ثم عاد إليها مرة أخرى فجر يوم الجريمة بعد علمه بأن المجني عليها تعد أموالا لتجهيز شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليرتكب جريمته البشعة ولاذ بالفرار.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيق مع المتهم، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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