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حوادث

صاحب باكية محترقة في منشأة ناصر: بيوتنا اتخربت والخسائر بالملايين وستارة محل أحذية السبب (صور)

خسائر حريق منشأة
خسائر حريق منشأة ناصر، فيتو

حريق منشأة ناصر، قال محمد عبد الرحيم، صاحب باكية ملابس تفحمت في حريق محال ملابس منطقة مزلقان منشأة ناصر، إن الحريق خرب بيوتهم وأن الخسائر وصلت لملايين الجنيهات مديونية عليهم لبضائع لم يتم سدادها.

وأضاف لـ فيتو أنهم تفاجأوا عقب تناول إفطار اليوم السابع عشر لشهر رمضان المبارك، بحريق في ستارة محل أحذية بجوار المزلقان، وسرعان ما امتدت النيران للباكيات المجاورة لها.

وأشار إلى أنهم حاولوا السيطرة على الحريق لكن احتواء المحلات على ملابس وبلاستيكات زادت من اشتعال النيران التي كانت تتزايد وسط عجز الأهالي عن السيطرة عليها.

وأوضح أنهم أسرعوا بإبلاغ النجدة بعد خروج الوضع عن السيطرة، ورغم وصول قوات الدفاع المدني إلا أنها وصلت لمكان الحريق بصعوبة بسبب الباعة الجائلين فضلا عن ضيق الحارات.

وأشار صاحب المحل إلى أن الحريق خرب بيوتهم بسبب التهام الحريق كافة البضائع التي عليها مديونية تصل بالملايين.

 

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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مزلقان منشأة ناصر فيتو قوات الدفاع المدني

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