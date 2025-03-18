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رياضة

عيد عبد الملك: طلبات الأهلي بمباراة القمة مشروعة وهذا توقعي لموقف الأحمر حال صدور قرارات الأولمبية

أحمد عيد عبد الملك،
أحمد عيد عبد الملك، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن طلبات مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بخوض مباراة القمة بحكام أجانب مشروعة.

الانسحاب من القمة قرار خاطئ 

وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "طلبات الأهلي مشروعة، لكن اتحاد الكرة ورابطة الأندية، هما من يديران المسابقة، والانسحاب من القمة قرار خاطئ، مثلما فعل الزمالك سابقًا".

وتابع: "الزمالك والأهلي في حتة تانية من الناحية الجماهيرية، وحلاوة الكرة في وجودهم، وأنا كنت ضد قرار انسحاب الزمالك في الموسم الماضي، وكنت مع طلبات النادي".

وشدد: "الأهلي كان الأقرب للتتويج بالدوري المصري، بسبب جماهيره، والزمالك كان تركيزه في الدوري بعد شوية، لكن بعد مباراة القمة النادي رجع للمنافسة بقوة على البطولة أو حتى احتلال المركز الثاني".

وأضاف: "الدوري بدون الأهلي أو الزمالك لن يكون له طعم، واللجوء للجنة الأولمبية حل من أجل إنهاء الأزمة، والأهلي سيؤيد القرارات".

الخروج من دوري أبطال أوروبا يضر بسمعة محمد صلاح وراء الكرة الذهبية 

وعن محمد صلاح قال: "الخروج من دوري الأبطال سيؤثر على حظوظ محمد صلاح، في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، وهو يقدم أرقاما خرافية في الدوري الإنجليزي، وأفضل جناح في الدوري الإنجليزي، ويتم وضعه مع مبابي".

وشدد: "محمد صلاح تخطى أساطير في الدوري الإنجليزي بأرقامه، وهو لاعب نفتخر به، والجميع في العالم يتحدث عنه، وإن شاء الله أرقامه في باقي مباريات الدوري الإنجليزي، تدعمه للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم".

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أحمد عيد عبد الملك الزمالك الأهلي محمود الخطيب الخطيب

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