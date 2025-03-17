أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشف الكابتن بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، رأيه في الأفضل في رئاسة القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور أم حسين لبيب.

شهدت مكاتب الأجهزة والوكالات الفدرالية الأمريكية حالة من الفوضى بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عودة العاملين عن بعد إلى المكاتب.

استقرت الحالة الصحية للمطرب الشعبي أحمد شيبة، عقب نقله إلى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد تعرضه لوعكة صحية مساء الأحد.

ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة صباح غد الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

علق جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، على انخفاض مستوى نجم الفريق محمد صلاح في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أمام نيوكاسل يونايتد.

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن فجر اليوم الإثنين استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.

ضابط قنا، كشفت وزارة الداخلية بيانا حول لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة ارتكابه تجاوزات.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء، بشأن تسوية النزاع الروسي الأوكراني.

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على حساب مارسيليا بنتيجة 3-1، مساء أمس الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي ليقطع خطوة مهمة نحو التتويج باللقب.

عرضت فضائية العربية مقاطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، ترصد الهجمات التي يشنُّها الجيش السوري ضد مواقعَ تابعة لعناصر حزب الله اللبناني بعد اغتيالهم ثلاثة عسكريين تابعين للجيش السوري.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء انخفاض درجات الحرارة من 4:5 درجات مئوية على كافة الأنحاء يوم الأربعاء المقبل ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

شهد حفل الشيخ ياسين التهامي مساء اليوم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث امتلأ المسرح بمحبي وعشاق عميد الإنشاد الديني.

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، لطرد أكثر من مئتين من أفرادها أمس الأحد إلى السلفادور، إلى قانون يعود للعام 1798 استخدم للمرة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا هاما اليوم، على نظيره الزمالك بنتيجة (3-1) في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

جدّد الجيش الأمريكي فجر الإثنين، تأكيد مواصلة عملياته العسكرية في اليمن.

يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده في ملاحقة المتهمة منى فاروق الهاربة من حكم صادر بحبسها 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية وخاصة أن المتهمة هاربة خارج البلاد بدولة الإمارات.

أفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين اليمنية، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا و98 مصابا.

توفي اليوم، الشيخ فوزي عبد الغفار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، حيث من المقرر إجراء مراسم تشييع الجنازة اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر بقرية الحصة بدمنهور فيما يقام العزاء بنفس القرية أيضا.

ردّ حزب الله اللبناني على بيان وزارة الدفاع السورية مساء الأحد والمتضمن اتهام الحزب بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك.

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.