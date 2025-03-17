الإثنين 17 مارس 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الشيخ فوزي عبد الغفار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون

الشيخ فوزي عبدالغفار،
الشيخ فوزي عبدالغفار، فيتو

توفي اليوم، الشيخ فوزي عبد الغفار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، حيث من المقرر إجراء مراسم تشييع الجنازة اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر بقرية الحصة بدمنهور فيما يقام العزاء بنفس القرية أيضا.

ونعى المبتهل عدد كبير من محبيه وعشاقه، حيث كتب أحمد عطية: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، في ذمة الله تعالى”.

 جدير بالذكر أنه كان أقدم مبتهل بالإذاعة والتليفزيون بعد الشيخ عبد الرحيم دويدار - عليهما رحمة الله تعالى - ولم يكن يومًا متكبرًا ولا متحدثًا عن أقدميته ولا عن تاريخه الطويل، وكان طيبًا خلوقًا جميلًا متواضعًا.، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا أحباب.

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الشيخ فوزي عبدالغفار

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