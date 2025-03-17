مرتضى منصور أم حسين لبيب؟ رد صادم لبشير التابعي عن الأفضل (فيديو)

كشف الكابتن بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، رأيه في الأفضل في رئاسة القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور أم حسين لبيب.

المقارنة بين مرتضى منصور وحسين لبيب

وقال بشير التابعي خلال لقائه ببرنامج "أوضة ضلمة" المذاع على قناة "هي": "مفيش وجه مقارنة بين مرتضى منصور وحسين لبيب".

كيان نادي الزمالك فترة مرتضى منصور

وأضاف: "نادي الزمالك خلال فترة مرتضى منصور كان له كيان ولا أحد يجرؤ أن يتعدى على حقوق الأبيض، وبالتالي هو أفضل من حسين لبيب في إدارة النادي".

قوة النادي الأهلي في عهد حسين لبيب

وأكد: "النادي الأهلي حاليا متسيد ويقدر يعمل اللي هو عايزه حاليا في عهد إدارة حسين لبيب لنادي الزمالك، بينما شخصية مرتضى منصور كانت تضع حدًا لذلك وتجعل للزمالك كيانا وقيمة أمام أي أحد".



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