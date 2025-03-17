الجيش الأمريكي يجدد تأكيده باستمرار العمليات العسكرية في اليمن

جدّد الجيش الأمريكي فجر الإثنين، تأكيد مواصلة عملياته العسكرية في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس": "تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عملياتها ضد الحوثيين المدعومين من إيران".

وأرفقت القيادة المركزية مع منشورها، مقطعًا مرئيًا جديدًا، يوثّق لحظة انطلاق إحدى مقاتلاتها الحربية.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن فجر السبت، البدء في تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين، وقال في هذا الصدد: "بدأت القيادة المركزية الأمريكية، في 15 مارس/آذار، سلسلة من العمليات العسكرية، التي شملت ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في مختلف أنحاء اليمن".

وشملت الغارات الأمريكية، إلى جانب صنعاء، كلًا من محافظات صعدة وذمار والبيضاء وحجة وتعز ومأرب والحديدة.

وتهدف الهجمات الأمريكية، إلى الدفاع عن "مصالحها في البحرين الأحمر والعربي، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة"، بحسب واشنطن.

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