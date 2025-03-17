إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامي يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (صور)

شهد حفل الشيخ ياسين التهامي مساء اليوم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث امتلأ المسرح بمحبي وعشاق عميد الإنشاد الديني.

إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (7) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (8) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (9) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (10) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (11) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (12) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (13) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (14) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (15) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (16) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (17) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (18) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (19) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (20) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (21) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (22) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (23) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (24) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (25) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (26) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (1)

إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (2) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (3) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (4) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (5) إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (6)

وعلى مدار ساعتين، أبدع الشيخ ياسين التهامي وفرقته، ف مديح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث شدا التهامى بعدد من القصائد الصوفية والابتهالات الدينية ومنها أنشودة أنا المحب.

برنامج الفعاليات



تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارحها المختلفة.

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