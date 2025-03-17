الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامي يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (صور)

ياسين التهامي، فيتو
ياسين التهامي، فيتو

شهد حفل الشيخ ياسين التهامي مساء اليوم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث امتلأ المسرح بمحبي وعشاق عميد الإنشاد الديني.

إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (7)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (7)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (8)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (8)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (9)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (9)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (10)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (10)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (11)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (11)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (12)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (12)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (13)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (13)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (14)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (14)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (15)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (15)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (16)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (16)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (17)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (17)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (18)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (18)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (19)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (19)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (20)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (20)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (21)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (21)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (22)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (22)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (23)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (23)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (24)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (24)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (25)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (25)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (26)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (26)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (1)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (1)

إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (2)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (2)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (3)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (3)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (4)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (4)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (5)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (5)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (6)
إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامى يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (6)

وعلى مدار ساعتين، أبدع الشيخ ياسين التهامي وفرقته، ف مديح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث شدا التهامى بعدد من القصائد الصوفية والابتهالات الدينية ومنها أنشودة أنا المحب.

 

برنامج الفعاليات 


تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارحها المختلفة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسين التهامي الشيخ ياسين التهامي احتفالات دار الاوبرا احتفالات وزارة الثقافة

مواد متعلقة

بحضور الأزهري والمسلماني، صور من حفل ياسين التهامي بماسبيرو

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع حزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان (فيديو)

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

برشلونة يقلب تأخره لفوز على أتلتيكو مدريد 2/4 في الدوري الإسباني

السيسي: بلدنا بخير والأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والمشروعات

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

ننفرد بنشر الجدول الكامل لجميع مباريات دورة قطر الودية بمشاركة منتخب مصر

منوعات

المزيد

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع المعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أم المؤمنين زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات

درس التراويح بالجامع الأزهر يبين الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية